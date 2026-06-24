Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления о возобновлении переговоров между Россией и США следуют на фоне продолжающихся контактов и общих заявлений о возможном улучшении взаимоотношений. Например, Россия по-прежнему открыта к улучшению отношений с США, при этом мяч, по словам вице-премьера Александра Новака, находится на стороне Вашингтона. Также после прихода Дональда Трампа на должность президента в отношениях Москвы и Вашингтона «приоткрылось "окно возможностей"» для их восстановления, по заявлению российского посольства в США. В прошлом году высокопоставленные переговорщики США и Китая также согласовали основу для продвижения диалога, что указывает на общую тенденцию к возможным переговорам даже в условиях напряжённости.

В части энергетической инфраструктуры Украины, МИД Венгрии ранее расценивал удары по российской энергоинфраструктуре как посягательство на свой суверенитет, поскольку такие атаки, например, на нефтепровод «Дружба», приводили к перебоям с поставками нефти в Венгрию. Что касается поставок топлива, в Брянской и Курской областях ранее фиксировались атаки беспилотников, в том числе вблизи НПЗ.