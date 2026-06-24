В Германии остановлено движение всех поездов из-за сбоя в системе радиосвязи
Национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn объявил о приостановке движения поездов по всей стране из-за проблем с системой цифровой радиосвязи (GSM-R).
О сбое в системе объявили около 22:00 (23:00 мск). До устранения неполадок все поезда удерживаются на станциях. Точные причины проблемы, а также то, сколько времени потребуется на ее устранение, не сообщаются. Кроме того, Deutsche Bahn не уточняет, движение скольких поездов было приостановлено.
GSM-R (Global System for Mobile Communications Railway) — специальная закрытая сеть мобильной связи, созданная для железных дорог. Она позволяет машинистам поездов, диспетчерам и станционным смотрителям мгновенно связываться друг с другом. Без рабочего GSM-R движение поездов запрещено по требованиям безопасности.
Проблемы с железнодорожным сообщением из-за сбоев в системах связи не являются уникальными для Германии. Ранее, 25 декабря 2024 года, в Норвегии также было полностью остановлено движение поездов по всей стране из-за неисправности в системе связи между поездами и диспетчерскими пунктами. Тогда государственное агентство Bane Nor, ответственное за железнодорожное движение, подозревало проблемы с программным обеспечением. В России же РЖД активно работает над переходом на широкополосную связь стандарта LTE, которая приходит на смену устаревшему стандарту GSM-R, уже не обеспечивающему необходимую скорость передачи данных.
Помимо сбоев в работе специализированных систем связи, железнодорожное движение в Германии и других странах ранее сталкивалось с остановками из-за забастовок. Например, 27 марта 2023 года в Германии проходила крупнейшая за десятилетия забастовка транспортных работников, которая привела к частичной или полной остановке работы аэропортов, железных дорог, морских портов, метро и автобусных линий. Также, 2 февраля 2024 года, в Германии бастовали работники городского транспорта в большинстве крупных городов.