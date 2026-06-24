В Германии остановлено движение всех поездов из-за сбоя в системе радиосвязи

Национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn объявил о приостановке движения поездов по всей стране из-за проблем с системой цифровой радиосвязи (GSM-R).

О сбое в системе объявили около 22:00 (23:00 мск). До устранения неполадок все поезда удерживаются на станциях. Точные причины проблемы, а также то, сколько времени потребуется на ее устранение, не сообщаются. Кроме того, Deutsche Bahn не уточняет, движение скольких поездов было приостановлено.

GSM-R (Global System for Mobile Communications Railway) — специальная закрытая сеть мобильной связи, созданная для железных дорог. Она позволяет машинистам поездов, диспетчерам и станционным смотрителям мгновенно связываться друг с другом. Без рабочего GSM-R движение поездов запрещено по требованиям безопасности.