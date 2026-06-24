Севастополь после атаки остался без света
Севастополь остался без света после атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности»,— указал господин Развожаев.
Глава города призвал жителей Севастополя экономить заряд телефонов. При возвращении света он призвал не перегружать сеть.
Ранее губернатор сообщал, что силы ПВО сбили над Севастополем девять беспилотников. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Севастополь регулярно подвергается атакам беспилотников и ракет. Ранее отмечались случаи повреждения обломками сбитых БПЛА подстанций, что приводило к частичным отключениям электроэнергии. Также зафиксированы ракетные атаки, после которых наблюдались повреждения инфраструктуры, в том числе линий электропередач, и отключения газо- и электроснабжения в центре города.
Губернатор Михаил Развожаев неоднократно сообщал об отражении атак средствами ПВО и фиксировал повреждения жилых домов, подстанций и линий электропередач. Он также призывал жителей сохранять спокойствие и не выезжать в центр города без необходимости во время атак. В мае 2024 года обломки беспилотника упали на подстанцию «Севастополь», вызвав серьезные перебои с электричеством. Власти города пообещали найти способы предотвращения атак беспилотников, которые происходят почти ежедневно.