Севастополь после атаки остался без света

Составлено ИИ-Ассистентъ

Севастополь регулярно подвергается атакам беспилотников и ракет. Ранее отмечались случаи повреждения обломками сбитых БПЛА подстанций, что приводило к частичным отключениям электроэнергии. Также зафиксированы ракетные атаки, после которых наблюдались повреждения инфраструктуры, в том числе линий электропередач, и отключения газо- и электроснабжения в центре города.

Губернатор Михаил Развожаев неоднократно сообщал об отражении атак средствами ПВО и фиксировал повреждения жилых домов, подстанций и линий электропередач. Он также призывал жителей сохранять спокойствие и не выезжать в центр города без необходимости во время атак. В мае 2024 года обломки беспилотника упали на подстанцию «Севастополь», вызвав серьезные перебои с электричеством. Власти города пообещали найти способы предотвращения атак беспилотников, которые происходят почти ежедневно.