Рябков: новые контакты России и США должны состояться до конца лета
Диалог Москвы и Вашингтона находится «в фазе некоторого застоя», сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он добавил, что новые консультации с США по поводу устранения общих раздражителей должны состояться до конца лета.
Отдельно господин Рябков указал, что контакты главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будут продолжены. «Они могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно… Конкретного графика на сегодня нет. Но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение. Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений»,— сказал он «Известиям».
По словам Сергея Рябкова, в 2025 году Россия и США достигли неплохих результатов, «был резвый старт» в возобновлении диалога. Говорить о том, что сейчас Москва и Вашингтон уперлись в стену, было бы преувеличением, считает замглавы МИД. Он уточнил, что «пробуксовки имеют место», а каждое новое продвижение вперед дается ценой значительных усилий.
Диалог между Россией и США является постоянной темой обсуждений, несмотря на заявления о его "застое". В 2025 году уже состоялись два раунда консультаций по устранению "раздражителей" в отношениях, посвященные нормализации работы дипмиссий и решению вопросов, связанных с конфискованной российской дипсобственностью. В августе 2025 года также прошли переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где главной темой было урегулирование российско-украинского конфликта. При этом американская сторона, по мнению некоторых экспертов, должна сделать первый шаг к нормализации отношений.
Контакты между Москвой и Вашингтоном ведутся не только на дипломатическом уровне, но и по линии других ведомств, а также при необходимости — напрямую между президентами. Россия также заявляла о готовности к продолжению диалога по стратегической безопасности. Несмотря на эти контакты, в прошлом представители МИД России отмечали "крах" отношений из-за действий США и подчеркивали, что темп переговоров замедлился из-за разного видения сторонами пределов возможного.