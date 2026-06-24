Оман объявил о создании временного морского коридора в Ормузском проливе
Оман скоординировал свои действия с Международной морской организацией (ИМО) для создания временного морского коридора для судов, проходящих через Ормузский пролив.
Как сообщает Reuters со ссылкой на оманские власти, судам, которые захотят воспользоваться временным коридором, необходимо будет координировать свои действия с ИМО ООН на основе географических координат, объявленных организацией и властями Омана.
Мера направлена на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе в соответствии с международным и морским правом, указано в сообщении.
Накануне ИМО ООН объявила о планах начать эвакуацию 11 тыс. моряков, застрявших в Ормузском проливе. Операция будет проведена в сотрудничестве с США, Ираном, Оманом и другими прибрежными государствами региона.
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в ночь на 18 июня. Среди пунктов — открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады США в течение 30 дней.
Создание Оманом временного морского коридора в Ормузском проливе и планы ИМО ООН по эвакуации моряков являются прямым развитием событий после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Этот меморандум предусматривает открытие Ормузского пролива, который до этого был частично заблокирован Ираном после начала военных операций США и Израиля. Блокада пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, вызвала обеспокоенность на глобальных энергетических рынках и привела к тому, что многие суда, включая танкеры, оставались без движения.
До этого момента, то есть до нового меморандума, пролив не раз полностью или частично блокировали, а его разминирование оставалось проблемой. Ранее Великобритания и Франция возглавляли операции по защите судоходства, при этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирал коалицию из 35 стран для обеспечения безопасности прохода судов, но операции были отложены до прекращения боевых действий в регионе. США также могли рассмотреть введение платы за проход судов, если бы не было достигнуто мирное соглашение с Ираном.