Оман объявил о создании временного морского коридора в Ормузском проливе

Оман скоординировал свои действия с Международной морской организацией (ИМО) для создания временного морского коридора для судов, проходящих через Ормузский пролив.

Как сообщает Reuters со ссылкой на оманские власти, судам, которые захотят воспользоваться временным коридором, необходимо будет координировать свои действия с ИМО ООН на основе географических координат, объявленных организацией и властями Омана.

Мера направлена на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе в соответствии с международным и морским правом, указано в сообщении.

Накануне ИМО ООН объявила о планах начать эвакуацию 11 тыс. моряков, застрявших в Ормузском проливе. Операция будет проведена в сотрудничестве с США, Ираном, Оманом и другими прибрежными государствами региона.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в ночь на 18 июня. Среди пунктов — открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады США в течение 30 дней.