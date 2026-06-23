Прокуратура проверит разрушающийся мост в Ярославской области

Прокуратура Борисоглебского района начала проверку по информации о разрушении автомобильного моста на дороге Борисоглебский — Буйкино с подъездом к деревне Неверково. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Содержанием дороги регионального значения занимается ГКУ ЯО «Ярдорслужба». Прокуратура в ходе проверки оценит, как соблюдаются требования законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе содержания, ремонта и безопасной эксплуатации сооружения.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в областной прокуратуре.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в «Ярдорслужбе», частичное разрушение моста произошло из-за вымывания грунта из-под переходных плит вследствие обильных осадков. На месте уже работают специалисты.

«Ведется демонтаж деформированных плит и засыпка размытого пространства. Завтра будут установлены новые переходные плиты. До 25 июня планируется укладка асфальта и открытие движения»,— пояснили в учреждении.

Алла Чижова