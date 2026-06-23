Власти Сочи заявили об отсутствии дефицита топлива на курорте

Администрация Сочи заявила «Ъ-Сочи», что на территории курорта отсутствует дефицит бензина. В мэрии сообщили, что все топливные операторы отгружают в Сочи ранее запланированные объемы горючего в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным администрации, автозаправочные станции работают в штатном режиме. Приостановку работы нескольких АЗС на территории города связали с проведением плановых ремонтов, а также с отзывом франшизы владельцем бренда.

При этом в связи с повышенным спросом по решению топливных компаний на ряде автозаправок ввели временные ограничения на отпуск топлива.

Администрация Сочи сообщила, что держит ситуацию на контроле, и попросила автовладельцев отнестись с пониманием, не поддаваться искусственно созданному ажиотажу и не скупать топливо сверх необходимой меры потребления.

Ранее сообщалось, что на одной из автозаправочных станций сети «Газпромнефть» в Сочи ввели ограничения на отпуск топлива. Речь идет об АЗС, расположенной на Курортном проспекте.

Согласно введенным ограничениям, автомобилисты могут заправить не более 30 литров бензина в один бак. Для дизельного топлива установили лимит в 60 литров.

Кроме того, на заправке ограничили продажу топлива в любые емкости. По предварительной информации, меры приняли для того, чтобы избежать ажиотажного спроса и попыток запастись бензином на фоне паники.

23 июня автовладельцы сообщили об очередях на заправках в Лазаревском районе Сочи. При этом поставщики топлива заявили, что дефицита горючего на курорте не ожидается.

Мария Удовик