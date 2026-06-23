В Ярославле сломался новый фонтан на аллее имени Ивана Ткаченко

В Ярославле после зимнего периода не заработал новый фонтан на аллее имени Ивана Ткаченко. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году фонтан решили установить в рамках создания аллеи. Контракт на строительство фонтана был заключен с курским ИП. Его цена составила 14,2 млн руб. В минувшем году работы были выполнены, однако в новом сезоне фонтан не заработал.

«При проведении сезонных мероприятий по запуску оборудования после зимнего периода, в рамках которых проводятся гидравлические испытания и проверка всех систем, фонтан не заработал. В ходе диагностики специалистами был обнаружен скрытый дефект импортных комплектующих (деталей), который не проявил себя ранее»,— прокомментировали в мэрии.

Там добавили, что сейчас проводится ремонт в рамках гарантийных обязательств. Приемка работ запланирована на июль.

Алла Чижова