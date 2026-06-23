СМИ: на заправках Сочи начали ограничивать продажу бензина

На одной из автозаправочных станций сети «Газпромнефть» в Сочи ввели ограничения на отпуск топлива. Речь идет об АЗС, расположенной на Курортном проспекте. Об этом пишет ряд СМИ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно введенным ограничениям, автомобилисты могут заправить не более 30 литров бензина в один бак. Для дизельного топлива установили лимит в 60 литров.

Кроме того, на заправке ограничили продажу топлива в любые емкости. По предварительной информации, меры приняли для того, чтобы избежать ажиотажного спроса и попыток запастись бензином на фоне паники.

По словам автовладельцев, в Лазаревском районе Сочи 23 июня образовались очереди на заправках. При этом поставщики топлива сообщили, что дефицита горючего на курорте не ожидается.

В администрации курорта оперативно не прокомментировали ситуацию.

Мария Удовик