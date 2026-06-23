Крючков: выпускные в школах Крыма отменять не будут

Выпускные вечера в школах Крыма не планируется отменять. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил советник главы республики Олег Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Выпускные — это одни из самых запоминающихся моментов в жизни каждого человека, независимо от того, какие испытания выпадают на долю человека. Мы хотим, чтобы дети также сохранили теплые воспоминания о своих выпускных»,— подчеркнул господин Крючков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выпускные вечера для школьников проведут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности. «Допуск на территорию школ будет организован по заранее подготовленным спискам родителей или законных представителей, а также других приглашенных лиц. Такой механизм мы уже отрабатывали во время пандемии коронавируса. С каждой школой порядок проведения выпускных проработаем отдельно»,— уточнил господин Развожаев.

Наталья Решетняк