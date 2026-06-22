В Севастополе сократят выпускные вечера
Выпускные вечера для школьников Севастополя проведут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности. Об этом после совещания в правительстве города заявил губернатор Михаил Развожаев.
«Допуск на территорию школ будет организован по заранее подготовленным спискам родителей или законных представителей, а также других приглашенных лиц. Такой механизм мы уже отрабатывали во время пандемии коронавируса. С каждой школой порядок проведения выпускных проработаем отдельно»,— уточнил господин Развожаев.
Ранее власти Севастополя из-за сложной прифронтовой обстановки отменили выпускникам местных общеобразовательных школ сдачу ЕГЭ и ОГЭ для поступления в вузы. Студентов местных колледжей и техникумов перевели на дистанционное обучение. Вузам, которые находятся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, власти города рекомендовали пересмотреть организацию учебного процесса и тоже по возможности ввести дистанционный формат.
Решение властей Севастополя о сокращении выпускных вечеров и усилении мер безопасности обусловлено продолжающейся сложной обстановкой в регионе, связанной с близостью к зоне боевых действий. В 2023 году в Севастополе уже действовал жёлтый уровень террористической опасности, а праздничные линейки в школах проводились только для первоклассников и выпускников, исходя из соображений безопасности.
В целом, Севастополь регулярно сталкивается с угрозами, такими как атаки беспилотников, ракетные обстрелы, угрозы морских дронов и необходимость проведения тренировочных стрельб и профилактических мероприятий флота. Все эти факторы вынуждают власти города постоянно принимать дополнительные меры безопасности и вводить ограничения для жителей, включая отмену массовых мероприятий, перекрытие движения транспорта и объявления воздушной тревоги. Например, на 9 Мая в Севастополе отменили парад и шествие «Бессмертный полк» по соображениям безопасности.