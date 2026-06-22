В Севастополе сократят выпускные вечера

Выпускные вечера для школьников Севастополя проведут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности. Об этом после совещания в правительстве города заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Допуск на территорию школ будет организован по заранее подготовленным спискам родителей или законных представителей, а также других приглашенных лиц. Такой механизм мы уже отрабатывали во время пандемии коронавируса. С каждой школой порядок проведения выпускных проработаем отдельно»,— уточнил господин Развожаев.

Ранее власти Севастополя из-за сложной прифронтовой обстановки отменили выпускникам местных общеобразовательных школ сдачу ЕГЭ и ОГЭ для поступления в вузы. Студентов местных колледжей и техникумов перевели на дистанционное обучение. Вузам, которые находятся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, власти города рекомендовали пересмотреть организацию учебного процесса и тоже по возможности ввести дистанционный формат.

Александр Дремлюгин, Симферополь