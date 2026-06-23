Более десяти рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара

Более десяти рейсов задерживаются в международном аэропорту Краснодара (Пашковский) во вторник, 23 июня, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

По состоянию на 14:30 мск, задержки зафиксированы как на прибытие, так и на отправление воздушных судов. Всего в настоящий момент отклонения от графика наблюдаются у 13 рейсов.

На прилет задержаны пять бортов. В числе опаздывающих — рейсы из Антальи (авиакомпания «Азимут»), Сургута («ЮТэйр»), Батуми («Ред Вингс»), а также рейсы «Победы» из Санкт-Петербурга и авиакомпании «Уральские авиалинии» из Душанбе. Время задержки прибытия этих самолетов в настоящий момент уточняется.

На вылет задерживаются восемь рейсов. Согласно табло, перенос времени отправления коснулся рейсов в Сургут («ЮТэйр»), Санкт-Петербург («Победа» и «Аэрофлот»), Батуми («Ред Вингс»), Екатеринбург («Уральские авиалинии»), Уфу («Аэрофлот»), Душанбе («Уральские авиалинии»), а также в московский аэропорт Шереметьево («Аэрофлот»).

Ранее в Росавиации сообщили, что в ряде районов Краснодарского края введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что может повлиять на выполнение отдельных рейсов.

Наталья Решетняк