В аэропорту Краснодара возможны изменения в расписании рейсов
В ряде районов Краснодарского края введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что может повлиять на выполнение отдельных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов. Обо всех изменениях в расписании авиакомпании уведомят пассажиров дополнительно. Актуальную информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло аэропорта Краснодара.