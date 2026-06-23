В аэропорту Краснодара возможны изменения в расписании рейсов

В ряде районов Краснодарского края введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что может повлиять на выполнение отдельных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов. Обо всех изменениях в расписании авиакомпании уведомят пассажиров дополнительно. Актуальную информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло аэропорта Краснодара.

Алина Зорина