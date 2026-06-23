Нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов не перейдет в «Трактор»

Ярославский ХК «Локомотив» повторил контрактное предложение челябинского «Трактора» по форварду Даниилу Тесанову. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что контрактное предложение «Трактора» принял Тесанов. Так как игрок является ограниченно свободным агентом, «Локомотив» воспользовался возможностью сохранить нападающего у себя, повторив предложение. Если бы этого не произошло, Даниил Тесанов отправился бы в Челябинск, а ярославский клуб получил бы компенсацию.

Даниил Тесанов — воспитанник «Локомотива». В 2020 году дебютировал за основную команду, но до сезона 2022/23 в основном играл за молодежку. В сезоне 2023/24 Тесанов уже закрепился в «основе». В 2025 и 2026 годах вместе с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина. При этом в минувшем сезоне нападающий провел три игры в регулярном чемпионате, не отличившись набранными очками, и ни одного матча в плей-офф.

Алла Чижова