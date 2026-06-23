Кандидаты в депутаты Госдумы от Ярославской области начали подавать документы

Избирательная комиссия Ярославской области приняла документы для выдвижения на выборах депутатов Госдумы от кандидатов Михаила Чернова и Имамаддина Аласова. Об этом сообщили в избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Оба намерены идти на выборы как самовыдвиженцы по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 193. Господину Чернову уже выдано разрешение на открытие специального избирательного счета для финансирования кампании. Вопрос по господину Аласову рассмотрят на ближайшем заседании областного избиркома.

В избиркоме пояснили, что после получения разрешения кандидат должен представить подписные листы с поддержкой избирателей и иные документы.

Михаил Чернов — преподаватель ЯГМУ и тренер в школе олимпийского резерва. Имамаддин Аласов — секретарь политического совета регионального отделения «Парзас», в 2018 году был кандидатом на пост Уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.

Алла Чижова