Ярославские полицейские выявили нарушителей-мигрантов на стройках

В Ярославской области сотрудники полиции провели оперативно-профилактическую операцию «Нелегал», в ходе которой выявили свыше 550 нарушений в сфере миграции. Об этом сообщили в УМВД.

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Операция длилась 10 дней. Полицейские совместно с региональными УФСБ и Росгвардией проверили стройплощадки, объекты общепита, торговые и промышленные базы, где работают мигранты, а также места их проживания — общежития, хостелы и квартиры.

«Всего в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции проверили более 900 иностранных граждан, выявив более 550 административных правонарушений. В большинстве случаев нарушения касались установленного порядка осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности — более 230, а также правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан — более 160»,— сообщили в УМВД.

По результатам операции было принято решение о выдворении из страны 25 иностранцев за нарушения правил пребывания. Возбуждено 15 уголовных дел по статьям о фиктивной регистрации и постановке на учет, а также о подделке документов.

Алла Чижова