Чем известна бывший премьер Литвы Инга Ругинене

22 июня кабинет министров Литвы во главе с премьером Ингой Ругинене сложил полномочия. Причина отставки — смена состава правящей коалиции. Госпожа Ругинене занимала пост премьер-министра девять месяцев. Подробности ее биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инга Ругинене

Фото: Ints Kalnins / Reuters Инга Ругинене

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Родилась 24 мая 1981 года в городе Тракай Литовской ССР. Некоторые из дальних родственников живут в Москве. Дед по материнской линии был сослан в Сибирь после Второй мировой войны, бабушка жила на Украине.

Получила степени магистра общественного здравоохранения (Вильнюсский университет, 2005) и трудового права (Университет Миколаса Ромериса, 2022).

В 2004 году стала волонтером литовского отделения Красного Креста. С 2005-го работала в Государственном центре охраны окружающей среды, в 2008-м устроилась менеджером в строительную компанию S Stata.

В 2012 году заняла пост зампреда Федерации профсоюзов работников леса и лесной промышленности Литвы, через два года возглавила организацию, позже стала во главе Конфедерации профсоюзов Литвы. В 2023-м стала вице-президентом европейского отделения Международной конфедерации профсоюзов.

В октябре 2024 года избрана в Сейм (парламент) Литвы по партийному списку Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). Входила в комитет по правам человека, была зампредом группы по сохранению лесов. В декабре того же года стала министром труда и социальной защиты в кабинете Гинтаутаса Палуцкаса.

В августе 2025 года после отставки Гинтаутаса Палуцкаса СДПЛ выдвинула госпожу Ругинене на пост премьер-министра. Присягу принесла 25 сентября того же года.

Новый премьер-министр считала приоритетом национальную безопасность и называла неизбежным введение в Литве всеобщего призыва. Подчеркивала необходимость углубления европейской интеграции. Поддержала ускорение процесса вступления Украины в ЕС и выступила за ужесточение санкций против РФ.

В октябре 2025 года посетила Киев. В том же месяце глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене покинула пост из-за разногласий с новым премьером в ходе обсуждения оборонного бюджета на 2026 год. В конце октября литовские власти закрыли границу с Белоруссией из-за налета метеозондов и «контрабандных шаров», в декабре из-за налетов шаров на всей территории страны был введен режим ЧП.

В мае 2026 года служба внешней разведки РФ сообщила о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак с помощью БПЛА. Премьер-министр Литвы опровергала это заявление.

Замужем за литовским предпринимателем, владельцем типографии UAB Poligrafa Висмантасом Ругинисом. Двое детей. Владеет русским и английским языками.