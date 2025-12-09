Литва ввела режим ЧП из-за белорусских воздушных шаров с контрабандой

На всей территории Литвы введен режим чрезвычайного положения в связи с запуском воздушных шаров с контрабандой с территории Белоруссии. Ситуацию местные власти считают угрожающей национальной безопасности, жизням и здоровью людей, а также экологии. Пресс-служба правительства Литвы считает действия белорусской стороны «гибридной атакой».

По словам премьер-министра Инги Ругинене, введение чрезвычайного положения не должно создать неудобств для населения. Руководителем оперативного штаба назначен министр внутренних дел Владислав Кондратович.

Господин Кондратович отметил, что после введения режима ЧП военнослужащие получат дополнительные полномочия для более эффективной работы, в том числе совместно с сотрудниками МВД.

В правительстве Литвы отметили, что с октября аэропорт Вильнюса суммарно не работал более 60 часов из-за воздушной угрозы. Был нарушен график отправки более чем 350 рейсов, ситуация затронула около 51 тыс. пассажиров.