Глава Минобороны Литвы хочет покинуть пост из-за споров об оборонном бюджете

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что решила уйти в отставку, но предварительно она обсудит это с президентом Гитанасом Науседой. Причиной для такого решения стали ее разногласия с премьер-министром Ингой Ругинене из-за оборонного бюджета на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Довиле Шакалене

Фото: Kacper Pempel / Reuters Довиле Шакалене

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Госпожа Шакалене заявила, что не может продолжать работу в правительстве, если к ней нет доверия со стороны премьера, а также лидера Социал-демократической партии Литвы Миндаугаса Синкявичюса. По словам министра, она «всеми силами стремилась», чтобы оборона Литвы «финансировалась надлежащим образом и чтобы оборонные способности страны усиливались как можно быстрее».

«Проект заявления (об отставке.— "Ъ") у меня уже есть, и сегодня я встречусь с президентом. В данный момент не вижу причин, которые могли бы изменить мое решение, потому что это — политика. Доверие со стороны премьера и председателя партии — это те вещи, которые в принципе определяют, можешь ли ты выполнять определенную работу»,— сказала министр обороны (цитата по LRT).

Разногласия между главой Минобороны и премьер-министром возникли после прошедшей 14 октября в министерстве неофициальной встречи с «лидерами общественного мнения». На ней стало известно, что финансирование обороны в 2026 году составит 4,87% от ВВП, хотя изначально предполагалось, что на эти цели выделят 5% ВВП. 15 октября премьер-министр Инга Ругинене объявила, что на нужды обороны в следующем году все же заложено 5,38% ВВП или €4,79 млрд. Она назвала поведение министра обороны сначала саботажем, а затем — недоразумением.

Довиле Шакалене возглавляет Минобороны Литвы с 12 декабря 2024 года. С 2017-го состоит в Социал-демократической партии.