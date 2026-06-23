Правительство Литвы ушло в отставку

Кабинет министров во главе с премьером Ингой Ругинене сложил полномочия. Решение принято единогласно на заседании правительства, сообщается в трансляции на странице литовского правительства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Госпожа Ругинене пояснила, что, несмотря на все сложности, кабинету есть чем гордиться — сделанным для государства и людей.

Как ранее поясняло издание Delfi, причина отставки кабмина — смена состава правящей коалиции. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) в начале июня разорвала сотрудничество с партией «Заря над Неманом», обвинив ее в популизме. Новым партнером стали «Демократы во имя Литвы». После этой перезагрузки и было решено обновить правительство.

На прошлой неделе председатель СДПЛ Миндаугас Синкявичюс заявил о готовности возглавить правительство страны. Инга Ругинене была назначена премьер-министром в августе прошлого года. Правительство во главе с ней принесло присягу в Сейме в сентябре прошлого года.