Премьер Литвы опровергла использование неба Балтии для ударов по РФ

Страны Балтии не предоставляют свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

«Мы сделали очень четкое и ответственное заявление. И я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России», — подчеркнула Ругинене.

29 мая президент Владимир Путин заявил, что все места, откуда исходит прямая угроза России, являются законными военными целями. Так он ответил на вопрос журналиста о возможности запусков украинских беспилотников с территории Латвии для ударов по РФ. 19 мая Служба внешней разведки России сообщила о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак с помощью БПЛА, отметив, что Украина уже направила в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем, размещенных на военных базах.

Тогда же министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала ложью заявление российской разведки о планах латвийских властей разрешить ВСУ ударить по России с их территории. «Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Представителям России это объясняли не раз», — отметила тогда Браже.