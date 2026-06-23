Глава Липецка выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Воронеж

Власти соседних регионов начали выражать соболезнования из-за вчерашней атаки ВСУ на Воронеж, в результате которой погибли пять человек. Соответствующий пост разместил в своем канале в Max назначенный в июне врио мэра Липецка Михаил Щербаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В день, когда вся страна вспоминала одну из самых трагических страниц своей истории, вновь погибли люди. Это бесчеловечно. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а родным и близким погибших — сил пережить это тяжелое горе»,— сказал господин Щербаков.

Накануне вечером губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил воронежскому губернатору Александру Гусеву телеграмму с соболезнованиями родным и близким погибших при вчерашней атаке ВСУ. «Краснодарский край скорбит вместе с вами. Сил и стойкости жителям Воронежской области в это трудное время»,— говорится в документе.

В районе полудня 22 июня, в День памяти и скорби, стало известно об уничтожении над Воронежем нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Александр Гусев сначала сообщил о трех пострадавших — вечером он уточнил, что в результате атаки погибли пять мирных жителей, еще несколько десятков обратились за помощью к медикам. Большую часть пациентов отпустили домой. Глава региона добавил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».

После публикации уточненных данных Александр Гусев, мэр Сергей Петрин, спикер облдумы Юрий Матузов, зампред облправительства Данил Кустов и другие представители воронежской власти выразили соболезнования семьям погибших.

Самые серьезные разрушения после атаки получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Там произошел серьезный пожар, который потушили только к вечеру. Сообщалось о существенном повреждении верхних этажей здания. Также при падении обломков пострадали фасады и остекление десяти многоквартирных домов, кровли шести частных домов и около 50 автомобилей.

Главное о самой тяжелой атаке ВСУ на Воронеж — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова