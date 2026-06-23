В лагере им. Матросова под Ярославлем планируют построить еще два корпуса

В Ярославском округе в детском лагере имени Матросова в ближайшие два года намерены построить еще два корпуса для пребывания. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил и.о. директора городского департамента образования Александр Гуськов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Он рассказал, что ранее возведенные на федеральные средства два новых корпуса работают в полном объеме. В них проживают 90 детей.

«Планируем еще по одному корпусу поставить в 2027 и 2028 годах. Заявку в Министерство просвещения на выделение средств и продолжение участия в данном конкурсе мы подали. Ждем результатов»,— сообщил господин Гуськов.

Он добавил, что также есть планы по ремонту пищеблока и увеличению мощности обеденного зала. «Очень мечтаем о клубе, чтобы досуговую деятельность развивать, но здесь пока только мысли»,— сказал глава департамента.

Алла Чижова