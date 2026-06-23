Ярославский СК возбудил дело по факту осквернения Вечного огня
Ростовский межрайонный следственный отдел СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье об осквернении памятника, увековечивающего память погибших в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Правительство Ярославской области
Ранее в соцсетях появились кадры из поселка Борисоглебского, на которых видно, как три женщины стоят у Вечного огня и, по словам очевидцев, сушат одежду. Инцидент произошел ночью 19 июня. Как отметили в пресс-службе, гражданки находились в алкогольном опьянении.
«Три местных жительницы своими действиями совершили осквернение мемориального сооружения»,— подчеркнули в управлении.
В УМВД сообщили, что подозреваемые были установлены и задержаны в тот же день. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.