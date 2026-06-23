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Ярославский СК возбудил дело по факту осквернения Вечного огня

Ростовский межрайонный следственный отдел СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье об осквернении памятника, увековечивающего память погибших в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Ранее в соцсетях появились кадры из поселка Борисоглебского, на которых видно, как три женщины стоят у Вечного огня и, по словам очевидцев, сушат одежду. Инцидент произошел ночью 19 июня. Как отметили в пресс-службе, гражданки находились в алкогольном опьянении.

«Три местных жительницы своими действиями совершили осквернение мемориального сооружения»,— подчеркнули в управлении.

В УМВД сообщили, что подозреваемые были установлены и задержаны в тот же день. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Алла Чижова

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