В Ярославской области водители стали чаще оформлять ОСАГО

По итогам первого квартала 2026 года в Ярославской области водители оформили 88,1 тыс. полисов ОСАГО, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в областном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Большая часть полисов (73%) оформили удаленно, остальные — в офисах. Число электронных полисов выросло на 13,2%, а «бумажных» — почти на треть. В первом квартале страховые компании получили за полисы 512 млн руб., что на 6% меньше, чем год назад.

Средняя сумма страховой премии составила 5,8 тыс. руб., что на 1,4 тыс. руб. меньше, чем год назад. Выплаты тоже уменьшились и составили 397,2 млн руб. Средняя сумма выплаты снизилась с 92,1 до 72,1 тыс. руб.

Как отметила эксперт отделения Наталья Вахрушева, рост на страховом рынке возник в результате роста на автомобильном рынке. В первом квартале было продано на 7,3% больше автомобилей, чем годом ранее, добавила она.

«Это, в свою очередь, связано со снижением ставок по депозитам и кредитам. Невысокая страховая премия объясняется популярностью недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков, а также распространением краткосрочных продуктов, когда полис приобретается на неделю, месяц»,— пояснила госпожа Вахрушева.

Алла Чижова