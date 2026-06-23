В Рыбинске начали применять демаркировщик дорожной разметки

В Рыбинске подрядная организация использует спецтехнику для удаления следов старой разметки. Как сообщил глава города Дмитрий Рудаков, демаркировщик используется впервые не только в городе, но и во всей Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

«Наш подрядчик — один из немногих, кто использует ее в работе. Раньше, чтобы убрать старую разметку, приходилось снимать поверхность асфальта — это травматично для полотна. Демаркировщик аккуратно стирает ненужные линии, не повреждая покрытие»,— написал господин Рудаков.

В городской администрации сообщили, что работы по нанесению дорожной разметки выполнены на 65%. Разметка появилась на всех основных городских магистралях.

Согласно данным с портала госзакупок, контракт на нанесение и демаркировку дорожной разметки в Рыбинске заключен с московским ООО «Транспортная компания «Восток Запад Транзит» (подразделение ГК «Стим»). Цена контракта — 30 млн руб.

Алла Чижова