Главные новости к утру 23 июня

Москва отвергает любые обвинения, связанные с ударом по Киево-Печерской лавре, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

МИД Финляндии сообщил о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией.

Иран согласился создать линию связи для прохода судов в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недопущение разработки Тегераном ядерного оружия важнее экономической депрессии.

16 человек пострадали из-за урагана в Свердловской области. Кроме того, повреждены 99 частных домов и 25 автомобилей. 32 дома полностью разрушены.