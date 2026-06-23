Трамп: ядерная программа Ирана важнее риска экономической депрессии
Президент США Дональд Трамп заявил, что недопущение разработки Тегераном ядерного оружия важнее экономической депрессии. По его словам, он готов пойти на риск ради достижения этой цели.
«Ядерные вооружения — это важнее депрессии. …Ядерные вооружения приведут к депрессии быстрее. То, как мы это делаем, вызывает то, что противоположно депрессии»,— сказал господин Трамп (цитата по Bloomberg Television).
Американский президент добавил, что «сделает то, что должен», если Иран не будет выполнять условия соглашения.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно одному из пунктов, иранская сторона обязуется не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие. Вопрос накопленных обогащенных ядерных материалов стороны урегулируют на 60-дневных переговорах.
Заявление Дональда Трампа о готовности пойти на риск экономической депрессии ради недопущения разработки Ираном ядерного оружия перекликается с его предыдущими угрозами. Ранее он уже заявлял о намерении нанести удары по Ирану, если тот будет восстанавливать ядерную программу, утверждая, что иранская программа обогащения урана была уничтожена после военной операции США и Израиля. Однако эксперты опровергали эти утверждения, а Иран заявлял, что сохраняет технические знания и опыт в ядерных разработках, а также значительные запасы высокообогащенного урана.
Меморандум, подписанный на днях между США и Ираном, носит рамочный характер и включает всего два пункта, касающихся ядерных вопросов. Детальные договоренности по иранской ядерной программе ещё только предстоит выработать в течение 60 дней. Это показывает, что конфликт вокруг ядерной программы Ирана остаётся нерешённым, а его судьба вынесена за скобки текущего соглашения. Сама ядерная программа Ирана является давним камнем преткновения в отношениях с США и Израилем, и её развитие, по оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), может привести к созданию ядерного оружия в течение нескольких недель.