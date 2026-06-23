Россия отвергла обвинения в атаке на Киево-Печерскую лавру
Москва отвергает любые обвинения, связанные с ударом по Киево-Печерской лавре, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Распространенные видеозаписи с обломками беспилотника она назвала фейком.
«Этот фейк, как многие другие, рассыпается при первом же детальном рассмотрении. Продемонстрированные Киевом обломки БПЛА с проржавевшим двигателем больше похожи на заранее заготовленный реквизит, чем на фрагменты беспилотника»,— сказала Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте ООН).
Как добавила дипломат, распространенные очевидцами видеоматериалы указывают на совершенно иную картину. По ее словам, Киево-Печерская лавра пострадала из-за работы украинских систем ПВО, которые пытались перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».
15 июня власти Украины заявили, что Киево-Печерская лавра подверглась удару БПЛА. Минобороны России в тот день отчиталось о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Позднее ведомство заявило, что монастырский комплекс поражен ракетой Patriot, которую украинская сторона использует для противоракетной обороны.
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, являющейся одной из главных православных святынь Украины и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обострилась в марте 2023 года, когда Украинская православная церковь (УПЦ) получила предписание покинуть её территорию. Срок был назначен до 29 марта 2023 года, а позднее монахам предписывалось освободить помещения к 4 июля. Это решение украинские власти объяснили нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании, в то время как УПЦ подала иски в суд, пытаясь оспорить выселение.
Процесс выселения сопровождался беспорядками и обвинениями. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, принадлежащий к УПЦ, был арестован по подозрению в разжигании межрелигиозной розни и оправдании действий России, будучи позднее освобожден под залог. Официальный Киев планирует передать лавру под контроль Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Московский патриархат называет «раскольнической». Есть предложения от Минкульта Украины создать на территории лавры центр реабилитации украинских военных или центр народных промыслов. Россия видит в этих действиях «беззаконие и произвол со стороны киевского режима».