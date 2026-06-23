Россия отвергла обвинения в атаке на Киево-Печерскую лавру

Москва отвергает любые обвинения, связанные с ударом по Киево-Печерской лавре, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Распространенные видеозаписи с обломками беспилотника она назвала фейком.

«Этот фейк, как многие другие, рассыпается при первом же детальном рассмотрении. Продемонстрированные Киевом обломки БПЛА с проржавевшим двигателем больше похожи на заранее заготовленный реквизит, чем на фрагменты беспилотника»,— сказала Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте ООН).

Как добавила дипломат, распространенные очевидцами видеоматериалы указывают на совершенно иную картину. По ее словам, Киево-Печерская лавра пострадала из-за работы украинских систем ПВО, которые пытались перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».

15 июня власти Украины заявили, что Киево-Печерская лавра подверглась удару БПЛА. Минобороны России в тот день отчиталось о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Позднее ведомство заявило, что монастырский комплекс поражен ракетой Patriot, которую украинская сторона использует для противоракетной обороны.