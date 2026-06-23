Иран согласился создать линию связи для прохода судов в Ормузском проливе
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран согласился установить линию связи, касающуюся прохода судов в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в комментарии гостелерадио (IRIB).
Глава иранской делегации на переговорах отметил, что линия связи поможет избежать конфликтов в морском коридоре.
Иран и США 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Ормузский пролив был открыт. 20 июня морской коридор был временно закрыт в ответ на удары Израиля по Ливану. 22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент США Дональд Трамп заявили об открытии пролива.
До недавнего времени проход судов через Ормузский пролив был затруднен или полностью заблокирован после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Это привело к значительному сокращению судоходства, так как Иран заминировал пролив, хотя некоторые мины устанавливались хаотично и без фиксации координат, что затрудняло их обезвреживание. США и европейские страны настаивали на полном открытии пролива, поскольку это ключевой маршрут для мировых поставок нефти и газа, через который проходит около 15-20% мирового объема нефти и до 30% сжиженного природного газа.
Власти Ирана в ответ на атаки США и Израиля изначально ограничили проход судов, введя плату для недружественных стран и требуя координации с ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Дружественным странам, таким как Россия, Китай, Индия, Пакистан и Таиланд, доступ был разрешен, иногда со «специальным подходом и благоприятными условиями», но взимание сборов также обсуждалось для всех, чтобы компенсировать ущерб от атак. Евросоюз выражал недовольство действиями Ирана и сам столкнулся с санкциями из-за связанных с блокировкой Ормузского пролива ограничений. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня, который предполагал, помимо прочего, прекращение морской блокады Ирана и возобновление свободного судоходства. Предполагались 60-дневные переговоры для финализации документа, а Франция и Великобритания выразили готовность возглавить европейскую миссию по обеспечению безопасности судоходства после окончания боевых действий и стабилизации ситуации.