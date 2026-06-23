Иран согласился создать линию связи для прохода судов в Ормузском проливе

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран согласился установить линию связи, касающуюся прохода судов в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в комментарии гостелерадио (IRIB).

Глава иранской делегации на переговорах отметил, что линия связи поможет избежать конфликтов в морском коридоре.

Иран и США 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Ормузский пролив был открыт. 20 июня морской коридор был временно закрыт в ответ на удары Израиля по Ливану. 22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент США Дональд Трамп заявили об открытии пролива.