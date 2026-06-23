15 человек обратились к медикам после урагана в Свердловской области
15 человек обратились за помощью врачей после урагана в свердловской Кушве. Одного из них госпитализировали в Нижний Тагил. По данным регионального Минздрава, ранее были госпитализированы еще четыре человека.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в Кушве развернули пункт временного размещения на 15 коек с возможностью увеличить вместимость до 30. Сейчас там находится один человек.
Из-за шквалистого ветра были повреждены 97 частных домов. Ущерб оценят в светлое время суток. Полиция патрулирует территорию. В городе Кушва действует режим ЧС.
Позднее власти Свердловской области уточнили, что число пострадавших увеличилось до 16. Повреждены 99 частных домов и 25 автомобилей. 32 дома полностью разрушены.
Ураган, затронувший Кушву, является частью более широкой картины стихийных бедствий. В Свердловской области ранее уже наблюдались аномальные погодные условия, включая ледяной дождь, снегопад и порывы ветра, которые приводили к обрывам линий электропередачи и падению деревьев. МЧС регулярно выпускает предупреждения о возможных ливнях, грозах, граде и усилении ветра для региона.
Эти стихийные бедствия часто приводят к серьезным последствиям, таким как повреждения жилых домов и инфраструктуры. Например, в Сибири ураган оставил без света 100 тыс. домов в Иркутской области, а в Красноярском крае повреждались крыши пятиэтажек. В Марий Эл ураган привел к гибели людей и повредил электроснабжение, а на Смоленской АЭС произошел автоматический останов энергоблока из-за урагана. В подобных ситуациях муниципалитеты зачастую сталкиваются с необходимостью восстановления инфраструктуры и оказания помощи пострадавшим, при этом оценка ущерба может достигать десятков миллиардов рублей, как это было в Крыму.