15 человек обратились к медикам после урагана в Свердловской области

15 человек обратились за помощью врачей после урагана в свердловской Кушве. Одного из них госпитализировали в Нижний Тагил. По данным регионального Минздрава, ранее были госпитализированы еще четыре человека.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в Кушве развернули пункт временного размещения на 15 коек с возможностью увеличить вместимость до 30. Сейчас там находится один человек.

Из-за шквалистого ветра были повреждены 97 частных домов. Ущерб оценят в светлое время суток. Полиция патрулирует территорию. В городе Кушва действует режим ЧС.

Позднее власти Свердловской области уточнили, что число пострадавших увеличилось до 16. Повреждены 99 частных домов и 25 автомобилей. 32 дома полностью разрушены.