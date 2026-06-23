МИД Финляндии заявил о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией
Евросоюз существенно продвинулся в согласовании целей и плана действий на случай возобновления диалога с Россией, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
«Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе»,— сказала госпожа Валтонен в интервью Yle.
По словам главы МИД Финляндии, налаживание диалога во многом зависит от обстановки на линии фронта России и Украины. При этом ключевым фактором возобновления контактов она назвала желание мира со стороны Москвы. «Никаких подобных признаков не наблюдалось, несмотря на значительно ухудшившееся положение России в военном и экономическом плане»,— добавила Элина Валтонен.
Власти европейских стран начали обсуждать возможных претендентов на роль переговорщика с Россией в мае. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что сейчас подходящее время для подготовки к контактам с российской стороной по поводу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва открыта к диалогу с ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что для возобновления контактов Европе нужно восстановить доверие.
Дискуссии о возобновлении диалога с Россией в Евросоюзе активизировались с начала 2026 года после того, как в Вашингтоне заявили о намерении взять паузу в урегулировании украинского конфликта. В ЕС возникли опасения, что мирный договор между Москвой и Киевом может быть заключен при посредничестве США без участия Европы. Некоторые страны, такие как Франция, Германия и Великобритания, выразили готовность взять на себя роль посредника, а главы МИД стран ЕС начали обсуждать возможные темы и условия переговоров с Россией.
Одним из ключевых вопросов в ЕС является назначение специального представителя для диалога с Россией. Среди потенциальных кандидатов обсуждались разные фигуры, включая Александра Стубба, Саули Ниинистё, Марио Драги, а также Антониу Кошту. Однако мнения по этому вопросу расходятся: ряд стран, в частности Польша и страны Балтии, считают, что такие переговоры могут ослабить давление на Москву и не нужны. Российская сторона, со своей стороны, неоднократно заявляла о готовности к диалогу, но при условии учета своих интересов и без попыток давления, а также отмечала, что контакты должны восстановиться не «с позиции силы».