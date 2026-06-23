МИД Финляндии заявил о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией

Евросоюз существенно продвинулся в согласовании целей и плана действий на случай возобновления диалога с Россией, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе»,— сказала госпожа Валтонен в интервью Yle.

По словам главы МИД Финляндии, налаживание диалога во многом зависит от обстановки на линии фронта России и Украины. При этом ключевым фактором возобновления контактов она назвала желание мира со стороны Москвы. «Никаких подобных признаков не наблюдалось, несмотря на значительно ухудшившееся положение России в военном и экономическом плане»,— добавила Элина Валтонен.

Власти европейских стран начали обсуждать возможных претендентов на роль переговорщика с Россией в мае. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что сейчас подходящее время для подготовки к контактам с российской стороной по поводу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва открыта к диалогу с ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что для возобновления контактов Европе нужно восстановить доверие.