Ракетную опасность объявили в Воронеже 22 июня

Около 11:40 в понедельник, 22 июня, в Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Сработали системы оповещения. Информация об угрозе ракетного удара появилась в Telegram-канале губернатора Александра Гусева. В настоящее время отбой пока не объявлен, граждан просят оставаться в укрытиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жители Воронежа сообщают в социальных сетях, что над городом был слышен звук реактивного двигателя. После этого последовало несколько взрывов. Также сообщается о пожаре на левом берегу. Какой-либо официальной информации по поводу возможных последствий и повреждений пока не поступало.

Ранее, в ночь на 22 июня, над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, разрушений нет. Обошлось без пострадавших.

Денис Данилов