Прокуратура отсудила у парка «Олений» участки на 158 га в Липецкой области

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск региональной прокуратуры к ООО «Вавилово» (юридическому лицу сафари-парка «Олений» в селе Суходол) и администрации Краснинского округа о признании недействительными двух договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 157,5 га. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная и резолютивная части решения пока не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2016 году администрация Сотниковского сельсовета Краснинского округа заключила с ООО «Вавилово» договоры купли-продажи двух участков площадью 38,3 га и 119,2 га. Арбитражный суд Липецкой области постановил, что сделки совершены с нарушением закона, поскольку в регионе введен запрет на приватизацию сельхозземель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Теперь администрация округа выплатит компании 1,3 млн руб. в качестве компенсации за участки: 314,7 тыс. руб. за 38,3 га и 980 тыс. руб. за 119,2 га.

По данным Rusprofile, ООО «Вавилово» зарегистрировано в Краснинском районе Липецкой области в 2005 году для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал — 2 млн руб. Владельцы — Игорь Егармин (99,01%), который также является собственником 55,81% долей ООО «Дир Фарм», занимающегося разведением оленей, и сестра сенатора от региона Евгении Уваркиной — Елена Латышева (0,49%). Еще 0,49% через ряд юрлиц принадлежит Елене Латышевой и Людмиле Поташовой. Директор — Олег Горлов. Выручка «Вавилово» за 2025 год составила 161,3 млн руб., убыток — 153,1 млн руб.

В прошлом году сафари-парк «Олений» ввел в эксплуатацию глэмпинг на пять тент-сафари, еще десять таких объектов появятся в следующем году. Компания также анонсировала создание навигационного центра на базе существующего здания в селе Суходол и строительство мультиформатного комплекса. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 5 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова