Боты сорвали голосование о запрете продажи вейпов в Курской области

Голосование по вопросу введения запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним в Курской области перенесут со страницы губернатора Александра Хинштейна в соцсети «ВКонтакте» на платформу «Действуем вместе!». Причина — наплыв большого количества ботов. Об этом глава региона сообщил 22 июня в ходе оперативного совещания облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Господин Хинштейн отметил, что в голосовании замечены боты, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья, например — Узбекистана, Испании, Пакистана, Алжира и других стран.

«Смотрим страницы, с которых голосуют, а там нет ни слова по-русски. Честно, у меня большие сомнения, что жителей Алжира тревожат ограничения на реализацию вейпов в Курской области. Кто запустил ботов — остается догадываться, у меня свои версии есть, но рассказывать их не буду»,— заявил губернатор.

На платформе «Действуем вместе!» свой голос смогут отдать только верифицированные пользователи.

«Отталкиваясь от мнения реальных жителей нашего Курского региона, будем принимать какое-то решение»,— подчеркнул господин Хинштейн.

По состоянию на 22 июня в голосовании на странице губернатора приняли участие более 23,5 тыс. пользователей. Из них 51% проголосовал за введение запрета на продажу вейпов, а 49% высказались против.

Госдума 9 июня во втором и третьем чтениях единогласно одобрила законопроект, дающий регионам право вводить временный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина. В правительстве Курской области вопрос обсуждался неделю назад, 15 июня. Как сообщал «Ъ-Черноземье», министр здравоохранения региона Светлана Ермолова заявила, что полностью поддерживает инициативу и предложила установить ограничения, настаивая на опасности вейпов для подрастающего поколения. Александр Хинштейн с министром согласился, но призвал «вводить ограничения осмысленно» и узнать мнение жителей.

Денис Данилов