В Белгородской области назначили двух советников врио губернатора Шуваева

Советником врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева назначен Алексей Охлопков, ранее занимавший пост заместителя главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). По данным издания Fonar.tv, он будет курировать экономический блок региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков

Фото: пресс-служба Центра социальных медиа Югры Бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков

Фото: пресс-служба Центра социальных медиа Югры

Алексей Охлопков родился в 1975 году в Тюмени. В 1997 году с отличием окончил Финансовую академию при правительстве РФ, а также летнюю программу Лондонской школы экономики. В 2013 году получил степень MBA в Лондонской бизнес-школе. Карьеру начал в Газпромбанке (1996–2003), затем работал в «Северстали» (2003–2009). В 2010 году возглавил Ханты-Мансийский НПФ, с 2012 по 2021 год — генеральный директор группы страховых компаний «Югория». Лауреат премии «Репутация», финалист конкурса «Лидеры России» (2020). Избирался депутатом думы Ханты-Мансийска. С 2021 по 2023 год занимал должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, курируя финансовый блок, департаменты госимущества и госзаказа.

Ранее в пресс-службе Балтийского государственного университета сообщили, что советником губернатора Белгородской области стал ветеран СВО Евгений Кудрявцев. Он является слушателем региональной кадровой программы «Герои Приангарья». В редакции Fonar.tv уточнили, что господин Кудрявцев будет курировать вопросы поддержки ветеранов и участников СВО, а также их семей.

Евгений Кудрявцев родился в Иркутске. Окончил Омский кадетский корпус, Новосибирское высшее военное командное училище (факультет специальной разведки). Также получил высшее образование в Омском институте международного менеджмента и иностранных языков. Служил в системе МВД России в Иркутске и Омске, майор полиции в отставке. С началом специальной военной операции вступил в ЧВК «Вагнер». Прошел путь от штурмовика до начальника штаба. Награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За освобождение Артемовска», «За боевые заслуги», знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени, а также ведомственными наградами ЧВК «Вагнер»: «За взятие Бахмута», «За взятие Соледара», «За отвагу» (за командировку в Мали) и другими.

На прошлой неделе врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев признался, что назначение стало для него неожиданностью: предложение стать главой региона ему озвучил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в Москве. До этого господин Шуваев с начала 2026 года работал вице-губернатором Иркутской области.

Кабира Гасанова