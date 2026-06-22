Орловский губернатор возглавил региональный список КПРФ на выборах в Госдуму

Губернатор Орловской области Андрей Клычков возглавил партийный список региональной группы кандидатов от КПРФ на выборах в Государственную думу. Помимо Орловской области в группу вошли Брянская, Смоленская и Курская области. Списки кандидатов были определены на партийном съезде КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Орловской области Андрей Клычков (слева) и лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Орловской области Андрей Клычков (слева) и лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В центральной России масштаб деятельности КПРФ традиционно велик, партия имеет большую поддержку, и наша задача сейчас — своей работой оправдать это доверие», — рассказал господин Клычков в своем канале в Max.

На выборах в Госдуму в 2021 году Андрей Клычков входил в федеральную часть списка кандидатов от КПРФ. Тогда губернатор, который возглавляет регион с 2017 года, говорил, что не собирается никуда уезжать.

Орловская область, которая является родиной лидера КПРФ Геннадия Зюганова, представлена в Государственной думе одним одномандатным округом. Как ранее рассказывал «Ъ», основным кандидатом в депутаты от округа является сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова Александр Бирюков («Единая Россия»). Он больше трех лет работает заместителем Андрея Клычкова и руководит московским представительством региона.

Владимир Зоркий