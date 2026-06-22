В Ярославле берег Которосли отдадут под строительство спортивной базы

Мэрия Ярославля объявила аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка на берегу Которосли для строительства объекта соцкультбыта. Соответствующая информация отражена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Речь идет об участке площадью 10,3 тыс. кв. м в районе дома №36 по 12-й линии поселка Творогово. Вид разрешенного использования участка обозначен как «спортивные базы». Срок аренды — 66 месяцев, или 5,5 лет.

Начальная цена права на аренду определена в 4,5 млн руб., что составляет 15% от кадастровой стоимости участка. Определенная в ходе торгов сумма права будет впоследствии использоваться как размер ежегодной арендной платы. Торги намерены провести 8 июля.

Алла Чижова