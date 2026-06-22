В Ярославле устраняют последствия ливня с градом

В Ярославле специалисты учреждения «Ремонт и обслуживание гидросистем» очищают дождеприемные решетки и колодцы от мусора после прошедшего ливня с градом. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Жители сообщают в соцсетях, что после непогоды часть улиц оказалась затоплена. В частности, такая ситуация наблюдалась в центре: на улицах Победы, Ушинского, Комсомольской. Как отметили в мэрии, причиной скопления воды в некоторых случаях становится засорение ливневой канализации, поэтому специалисты уже занимаются обследованием проблемных участков.

«После очистки дождеприемников вода, как правило, начинает уходить естественным образом через систему ливневой канализации. Если этого недостаточно, для ликвидации подтоплений задействуется специализированная техника, которая осуществляет откачку и вывоз воды»,— сообщили в мэрии.

Алла Чижова