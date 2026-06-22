Суд обязал «Аэрофлот» выплатить петербуржцу компенсацию из-за плана «Ковер»

Мировой суд Петербурга взыскал с «Аэрофлота» в пользу пассажира почти 49 тыс. рублей за отмену рейса в Минводы из-за введения режима «Ковер» в июле 2025 года. В сумму вошли стоимость билета, компенсация морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейс отменяли из-за атаки БПЛА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Рейс отменяли из-за атаки БПЛА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пассажир Михаил приобрел билеты через «Авиасейлс» на 59,8 тыс. рублей, но из-за угрозы БПЛА рейс отменили. В возврате денег ему отказали под предлогом невозвратного тарифа и указанием на то, что договор заключался через агента, а не напрямую с авиакомпанией. В ходе разбирательства выяснилось, что пассажира никто не уведомлял о структуре агентских отношений.

Суд встал на сторону мужчины, отметив, что внутренние правоотношения между авиакомпанией и ее агентами не должны влиять на права пассажира. С «Аэрофлота» взыскали 27,6 тыс. рублей за отмененный сегмент перелета, 5 тыс. рублей морального вреда и 16,3 тыс. рублей штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований.

Карина Дроздецкая