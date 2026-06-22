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Более 300 граммов наркотиков изъяли у жителя Новороссийска

Полиция Новороссийска изъяла у местного жителя порядка 335 гр наркотических средств. Запрещенные вещества были обнаружены в доме подозреваемого в ходе осмотра, сообщает пресс-служба УМВД города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, мужчина хранил запрещенные вещества в виде марихуаны и производных в стеклянных и пластиковых емкостях в собственном доме. Часть наркотических средств полицейские обнаружили в холодильной камере, несколько контейнеров также были найдены в цокольном этаже дома.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что житель Новороссийска изготавливал наркотические средства из дикорастущей конопли. Он хранил вещества для личного употребления.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. По данным УМВД Новороссийска, ему может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Кристина Мельникова

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