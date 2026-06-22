Комстрой Ленобласти привлечет застройщиков к улучшению транспортной доступности Янино-1

Комитет по строительству Ленобласти провел совещание с застройщиками Янино-1 по подготовке улично-дорожной сети к запуску автобусов большого класса, сообщает пресс-служба строительного блока правительства региона. Предварительная концепция работ подготовлена комстроем совместно с дорожным комитетом Ленобласти и комитетом по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщики уже ранее выполняли капитальный ремонт ключевой дороги в поселке

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Застройщики уже ранее выполняли капитальный ремонт ключевой дороги в поселке

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

В числе первоочередных мер согласовано спрямление участка дороги на улице Ясной (инженерно-строительный процесс уменьшения извилистости трассы. Проводится, чтобы сделать путь короче, а повороты — более пологими, — «Ъ»), говорится в сообщении областного комстроя. Разработку конкретных технических решений по этому участку возьмут на себя застройщики. Они также проработают размещение разворотной площадки и зоны для технического перерыва и межрейсового простоя автобусов большой вместимости.

Ранее застройщики уже выполнили капитальный ремонт Голландской улицы — ключевой дороги в поселке Янино-1.

Подробнее о решении непростой транспортной ситуации в поселке — в материале «Янино вытаскивают из пробок».

Александра Тен