Ярославль оказался в лидерах рейтинга по миграционной привлекательности

По итогам первого полугодия 2026 года Ярославль занял 2-е место из 69 в рейтинге миграционной привлекательности городов России. Список сформировали эксперты Финансового университета при правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Рейтинг создан на основе результатов опросов жителей городов с населением свыше 250 тыс. человек и учитывает миграционные намерения, а также планы по покупке недвижимости в других регионах. В исследовании были рассмотрены результаты опроса свыше 13,5 тыс. жителей городов России.

Самыми привлекательными городами России стали Калининград (итоговый балл — 90), Ярославль (79) и Сочи (71). В определяющих итоговый балл категориях «Намерение переселиться» и «Купить недвижимость» Ярославль набрал 65 и 92 балла соответственно. В аутсайдерах рейтинга оказались Нижневартовск (2 балла), Якутск (2) и Нижний Тагил (3).

Алла Чижова