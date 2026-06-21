Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняли
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи отменены, сообщила пресс-служба авиагавани.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов, которую авиаперевозчики направляют по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале.
Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в Сочи на запасные аэродромы ушли пять рейсов, еще 20 задержаны более чем на два часа.