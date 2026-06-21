Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняли

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи отменены, сообщила пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов, которую авиаперевозчики направляют по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в Сочи на запасные аэродромы ушли пять рейсов, еще 20 задержаны более чем на два часа.

Алина Зорина