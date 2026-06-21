Пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи сохраняются временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли пять рейсов, еще 20 задержаны более чем на два часа, сообщила пресс-служба авиагавани.

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По состоянию на 15:00 мск обстановка в аэропорту оценивается как спокойная. Службы авиагавани установили 60 дополнительных мест для сидения, в чистой зоне — два дополнительных кулера с питьевой водой. В здании поддерживается нормативный температурный режим, усилен контроль за санитарным состоянием помещений, а также усилены справочно-информационная служба и колл-центр.

При задержке рейса вода предоставляется после двух часов ожидания, питание — через четыре часа. Пассажирам рекомендуется внимательно слушать аудиообъявления в терминале.

Для связи с представителями авиакомпаний можно обратиться на стойку информации в секторе В2 (общая зона) или на стойку слева от гейтов 19–20 (стерильная зона).

Пассажиров просят соблюдать спокойствие, с уважением относиться к окружающим, не занимать места вещами и багажом, уступать сиденья пожилым людям, женщинам и детям.

Алина Зорина