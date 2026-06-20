«Авито» пообещало скрыть объявления о перепродаже бензина

На онлайн-платформе «Авито» появились объявления о перепродаже бензина. В пресс-службе площадки заявили «РИА Новости», что в ближайшее время все эти объявления будут скрыты.

«Авито» уточнило, что принимает меры «во избежание спекуляций на товары первой необходимости». В «Авито» пообещали пересмотреть регламенты и доработать правила в этой категории, вплоть до введения запрета на определенные действия.

«Подъему» в «Авито» сказали, что большинство объявлений старые. Они якобы размещены профильными компаниями, в том числе работающими с производителями топлива. В Московском регионе цена за литр бензина доходит до 130 руб.

На этой неделе на некоторых частных заправках в Тульской области закончились отдельные марки топлива. На АЗС стали образовываться очереди. Ситуация с топливом также ухудшилась в Ульяновске и в некоторых регионах Поволжья. В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС.Также резко ускорился рост цен на бензин на АЗС Московского региона.

Подробности — в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».