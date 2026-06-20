Аэропорт Сочи 20 июня намерен обслужить 270 рейсов

Международный аэропорт Сочи планирует обслужить 270 рейсов 20 июня. Как сообщили в пресс-службе авиаузла, авиакомпании в настоящее время корректируют расписание. План на текущие сутки предусматривает 131 прибытие и 140 отправлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К 14:00 обработано 46 рейсов на прилет (более 6,7 тыс. пассажиров) и 52 — на вылет (7 тыс. человек). По данным аэропорта, на запасной аэродром был направлен один борт, еще четыре судна, ранее ушедшие на резервные площадки, уже возвращены, обслужены и вылетели к местам назначения.

В авиагавани рекомендуют пассажирам следить за статусом рейсов через официальные каналы перевозчиков и обращаться за информацией о переоформлении и возврате билетов в кассы терминала.

Наталья Решетняк