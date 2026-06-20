Прокуратура контролирует восстановление электричества в Кавминводах

На контроле в прокуратуры Ставропольского края находятся вопросы восстановления прав граждан в связи с перебоями в электроснабжении, вызванные сильными дождями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ввиду неблагоприятных погодных условий в нескольких населенных пунктах, в том числе в регионе Кавказские Минеральные Воды, отмечаются перебои в подаче электричества и аварийные отключения»,— говорится в сообщении надзорного органа.

Особое внимание уделяется организации бесперебойного электроснабжения объектов социальной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что обрушившиеся ночью 20 июня ливни на Ставропольский край привели к локальным подтоплениям и нарушению электроснабжения. Частичные отключения электроэнергии произошли нескольких населенных пунктах Минераловодского округа.

Крупные нарушения устранены, остались единичные заявки от жителей, которые энергетики решают. Минпрому края поставлена задача оперативно восстановить электроснабжение.

Наталья Белоштейн