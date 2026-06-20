Прокуратура контролирует восстановление электричества в Кавминводах
На контроле в прокуратуры Ставропольского края находятся вопросы восстановления прав граждан в связи с перебоями в электроснабжении, вызванные сильными дождями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Ввиду неблагоприятных погодных условий в нескольких населенных пунктах, в том числе в регионе Кавказские Минеральные Воды, отмечаются перебои в подаче электричества и аварийные отключения»,— говорится в сообщении надзорного органа.
Особое внимание уделяется организации бесперебойного электроснабжения объектов социальной инфраструктуры.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что обрушившиеся ночью 20 июня ливни на Ставропольский край привели к локальным подтоплениям и нарушению электроснабжения. Частичные отключения электроэнергии произошли нескольких населенных пунктах Минераловодского округа.
Крупные нарушения устранены, остались единичные заявки от жителей, которые энергетики решают. Минпрому края поставлена задача оперативно восстановить электроснабжение.