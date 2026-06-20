В Сочи приезжая заплатит штраф за экстремистскую песню в соцсетях

В Сочи суд оштрафовал 35-летнюю женщину, которая опубликовала в своем аккаунте видеоролик с музыкой запрещенного в России деструктивного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму обнаружили запись в ходе планового мониторинга интернета. В короткие сроки полицейские вычислили владелицу страницы — ею оказалась приезжая из Успенского района.

На нарушительницу составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»). Суд признал женщину виновной и назначил административный штраф. Сумма взыскания не раскрывается.

По закону за подобное правонарушение гражданам грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей либо арест до 15 суток с конфискацией материалов.

Наталья Решетняк