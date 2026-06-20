В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей

В Сочи и на федеральной территории Сириус до конца суток ожидается комплекс неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений. Об этом сообщили в Сочинском гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Согласно прогнозу, в течение дня на территории обоих муниципалитетов пройдут сильные дожди, ливни с грозами, местами возможен град. В горах прогнозируется очень сильный дождь, что квалифицируется как опасное явление (ОЯ).

В связи с обильными осадками специалисты прогнозируют резкие подъемы уровней воды в реках, которые местами могут достигнуть неблагоприятных отметок, что создает риск подтопления прибрежных и низинных территорий. Кроме того, в горной зоне существует опасность схода селевых потоков малого объема.

Отдельное внимание спасатели обращают на прибрежную акваторию. На участке Магри – Веселое сохраняется вероятность формирования смерчей над морем. В случае их выхода на сушу последствия могут быть разрушительными.

Жителей и гостей курорта призывают быть предельно внимательными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по телефону экстренных служб.

Наталья Решетняк